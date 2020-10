EM in Oberhausen: Portugiese de Sousa wirft Neun-Darter

Oberhausen (dpa) - Der Portugiese José de Sousa hat am ersten Tag der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen für ein sportliches Highlight gesorgt. Dem 46-Jährigen gelang in der ersten Runde am Donnerstag das perfekte Spiel, er warf beim 6:3-Sieg einen Neun-Darter gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan. De Sousa schaffte das Kunststück, in drei Aufnahmen mit je drei Darts von 501 auf 0 Punkte zu kommen.

Von dpa