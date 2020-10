Schalke gegen Stuttgart wieder mit Uth

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 tritt gegen den VfB Stuttgart zum Auftakt des 6. Bundesliga-Spieltags wieder mit Mark Uth an. Der 29 Jahre alte Offensivspieler hat seine muskulären Probleme überwunden und steht gegen den schwäbischen Aufsteiger am Freitagabend ebenso neu in der Startelf wie Can Bozdogan. Dafür mussten nach der 0:3-Niederlage im Derby bei Borussia Dortmund Rabbi Matondo und Nabil Bentaleb weichen. «Mark ist ein richtig guter Verbindungsspieler zwischen Spieleröffnung und letztem Drittel», sagte Schalke-Coach Manuel Baum im Streamingdienst DAZN. «Ich erwarte sehr viel von ihm. Er geht voraus und übernimmt Verantwortung.»

Von dpa