Über Rot gefahren: Jugendliche Radfahrerin schwer verletzt

Münster (dpa/lnw) - Eine Jugendliche ist in Münster mit dem Rad über Rot gefahren und von einem Auto erfasst worden. Die 15-Jährige wurde auf die Motorhaube und dann zu Boden geworfen, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Ein Rettungswagen fuhr die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die 26 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend unverletzt.

Von dpa