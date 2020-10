Kutschaty: Regierung offenbart Führungsschwäche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Führungsschwäche in der Corona-Krise vorgeworfen. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe trotz früher Warnhinweise auf die Entwicklung zu viel Zeit verstreichen lassen statt zu handeln, sagte der Oppositionsführer am Freitag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise.

Von dpa