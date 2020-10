Fast 40 000 aktuell Infizierte in NRW: Soest bleibt gelb

Dortmund (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind aktuell 39 900 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete das Robert Koch-Institut am Freitag. Mit landesweit 140 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Gut die Hälfte der Städte und Kreise in NRW waren auf der RKI-Karte dunkelrot gefärbt, lagen also über einer Wochen-Inzidenz von 100 Neuinfektionen. Nur der Kreis Soest mit 301 800 Einwohnern blieb weiterhin mit einem Wert von 45,1 gelb eingefärbt - lag also unterhalb des Schwellenwerts von 50.

Von dpa