Bayern kann gegen Köln wieder mit Goretzka und Müller planen

München (dpa) - Der FC Bayern kann für das Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln wieder mit Leon Goretzka planen. Goretzka, der beim 2:1 in der Champions League gegen Lokomotive Moskau wegen Wadenproblemen zur Halbzeit ausgewechselt worden war, soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auflaufen können. «Ich denke, dass alle dabei sein können», sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

Von dpa