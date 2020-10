Erstmals freilebender Goldschakal in NRW nachgewiesen

Recklinghausen (dpa/lnw) - Er ist kleiner als ein Wolf, größer als ein Fuchs und verschmäht auch Schafe nicht: Der Goldschakal. Erstmals wurde jetzt ein wildlebendes Exemplar in Nordrhein-Westfalen amtlich bestätigt. Es handelt sich um ein männliches Tier, das im August 2020 in Mülheim an der Ruhr ein Schaf gerissen hatte. Ende September sei das Tier nahe der niederländischen Grenze in Kranenburg (Kreis Kleve) erneut genetisch erfasst worden, berichtete das Landesumweltamt (Lanuv) am Freitag in Recklinghausen. Auch dort hatte der Goldschakal Schafe getötet.

