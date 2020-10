Auf Straße gelaufen: Zehnjähriger schwer verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Zehnjähriger ist in Gelsenkirchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Freitagnachmittag unvermittelt vom Gehweg zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Dort sei er vom Wagen eines 22-Jährigen erfasst worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von dpa