Zwei Corona-Fälle: SC Verl gegen FSV Zwickau abgesagt

Verl (dpa) - Die Partie in der 3. Fußball-Liga zwischen dem SC Verl und dem FSV Zwickau ist kurzfristig abgesagt worden. Das für Samstag um 14.00 Uhr vorgesehene Duell des 8. Spieltages kann aufgrund zweier positiver Testergebnisse in der Mannschaft der Gastgeber nicht ausgetragen werden, wie der Aufsteiger am Samstag bekanntgab. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Von dpa