Ohne Lewandowski: Bayern quälen sich zum Arbeitssieg in Köln

Köln (dpa) - Ohne Tormaschine Robert Lewandowski hat sich der FC Bayern München zu einem glanzlosen Arbeitssieg gequält. Beim 2:1 (2:0) beim noch sieglosen 1. FC Köln überzeugte der Champions-League-Sieger nicht und musste am Ende sogar richtig zittern. Thomas Müller per Handelfmeter (13. Minute) und Serge Gnabry (45.+1) schossen am Samstag letztlich den 18. Sieg aus den jüngsten 19 Bundesliga-Spielen heraus.