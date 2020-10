Gladbacher Elvedi mit Muskelproblemen ausgewechselt

Mönchengladbach (dpa) - Borussias Mönchengladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi musste am Samstagabend in der Partie gegen RB Leipzig (1:0) mit Muskelproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. Ob der Schweizer am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Schachtjor Donezk einsetzbar ist, blieb zunächst offen. «Der Muskel hat zugemacht. Aber er hat sofort ein Zeichen gegeben und es frühzeitig erkannt. Ich hoffe, dass es nichts Strukturelles ist», sagte Trainer Marco Rose nach dem Spiel.

