Polizei findet Männer nach Unfallflucht und entdeckt Waffen

Essen (dpa/lnw) - Drei Männer sollen bei einem Verkehrsunfall in Essen geflüchtet sein, anschließend finden Beamte sie in einer Werkstatt mit Waffen, Munition und rechten Symbolen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am späten Samstagabend ein Auto auf einen anderen Wagen aufgefahren und geflüchtet. Bei der Flucht kam das Auto der Verursacher von der Straße ab, brach durch einen Gartenzaun und prallte gegen einen Baum in einem Vorgarten. Zeugen hätten drei zu Fuß flüchtende Männer beobachtet.

Von dpa