Mann bei mutmaßlich illegalem Rennen schwer verletzt

Kreuztal (dpa/lnw) - Ein 45-Jähriger hat sich mutmaßlich bei einem illegalen Autorennen auf der Stadtautobahn Hüttentalstraße bei Kreuztal schwer verletzt. Zeugen hätten berichtetet, dass sich der Fahrer vor dem Unfall vermutlich ein Rennen mit einem anderen Wagen geliefert habe, teilte die Polizei Siegen-Wittgenstein am Sonntag mit. Am Samstagabend sollen die zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kreuztal unterwegs gewesen sein und sich dabei immer wieder überholt sowie gegenseitig ausgebremst haben.

Von dpa