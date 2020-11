Zwei Verletzte nach Schussabgabe in Hückelhoven

Hückelhoven (dpa/lnw) - Bei einer Schussabgabe auf einer Straße in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) sind am Sonntagabend ein Mann und eine Frau verletzt worden. Der oder die Täter seien flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Polizei fahndet derzeit unter Hochdruck nach ihnen - auch mit einem Hubschrauber. Zum Motiv war den Angaben zufolge zunächst nichts bekannt. Beide Verletzten seien ins Krankenhaus gekommen.