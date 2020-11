Laschet pocht auf Präsenzunterricht in den Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Entscheidung verteidigt, die Schulen trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen offenzulassen. Es gebe Regeln, wer wo sitze und es gebe die Maskenpflicht - «wir wollen alles tun, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten», sagte der Politiker am Montagmorgen bei WDR 2. In der Sendung hatte eine Radiohörerin und Mutter Bedenken gegenüber dieser Entscheidung geäußert - sie habe Sorge, dass ihre Kinder das Coronavirus mit nach Hause brächten und dadurch auch die ältere Generation in Gefahr brächten.