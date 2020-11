Hückelhoven (dpa/lnw) - Nach den Schüssen vom Sonntagabend auf einen Mann und eine Frau in Hückelhoven sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen. Sie sollen nach Zeugenangaben gegen 18.30 Uhr mehrere Schüsse auf die Opfer abgegeben haben und danach in einem Auto geflohen sein, teilten die Aachener Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Montag mit.

Die mutmaßlichen Schützen hatten auf der Flucht einen Verkehrsunfall verursacht, so die Mitteilung. Anschließend seien sie zu Fuß weiter geflohen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben trotz eines Polizeihubschraubers und Diensthunden zunächst ohne Erfolg.

Die beiden Verletzten waren ins Krankenhaus gekommen. Zu den näheren Hintergründen und dem Motiv der Tat liefen die Ermittlungen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.