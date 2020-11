«Mit dem Boot nach Australien»: Darts-Triumphzug von Wright

Oberhausen (dpa) - In ein Flugzeug will sich Peter Wright inmitten der Corona-Krise nicht setzen. Also fährt Schottlands Paradiesvogel mit dem Auto quer durch Europa und sammelt seine Erfolge ein. Der 50 Jahre alte Wright ist nicht nur amtierender Darts-Weltmeister und Team-Champion, sondern seit Sonntagabend auch noch Europameister. «Es war gut, sich etwas auszuruhen und die Batterien wieder etwas aufzuladen. Ich wusste, was ich tun muss, um mich auf dieses Turnier vorzubereiten», sagte Wright nach dem 11:4-Finalsieg über den Engländer James Wade.

Von dpa