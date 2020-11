Wüst: Große Koalition sollte Digital-Ministerium einführen

In Berlin seien ohnehin «alle der Meinung, dass es in der nächsten Legislaturperiode ein Digitalministerium geben soll», so Wüst zum «Westfälischen Anzeiger». Dann könne man es auch jetzt noch machen: «Man hätte dann den sichtbaren Treiber für die Digitalisierung und die Modernisierung Deutschlands.» Bislang ist Dorothee Bär (CSU) als Staatsministerin im Kanzleramt für das Thema Digitalisierung zuständig. Das Bundesverkehrsministerium verantwortet wiederum die digitale Infrastruktur.