Kind glücklich: Polizei brachte «Biene Maja-Rucksack» zurück

Hamm (dpa/lnw) - Die Bahnpolizei am Hauptbahnhof Hamm hat mit dem Fund eines verloren gegangenen Rucksacks ein siebenjähriges Kind glücklich gemacht. Das Mädchen hatte beim Warten auf einen Zug nach Dortmund ihren Rucksack mit persönlichen Gegenständen liegen gelassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während der Zugfahrt rief der Vater bei der Polizei an. Der vergessene Rucksack war auffällig und deshalb schnell gefunden: Er ist der Filmfigur Biene Maja nachempfunden - mit großen goldenen Ohren. Die Mutter konnte nach dem Vorfall vom Samstag den Rucksack abholen.

Von dpa