Solingen plant Schul-Sonderweg: Noch kein grünes Licht

Solingen (dpa/lnw) - Die Stadt Solingen will ab Mittwoch Klassenstärken halbieren und die Hälfte der Schüler digital unterrichten, hat aber noch kein grünes Licht vom Land. Das NRW-Schulministerium habe nach Solingens Ankündigung vom Freitag und Gesprächen mit der Stadt am Montag bisher noch keine Entscheidung mitgeteilt, sagte ein Stadtsprecher am Nachmittag auf dpa-Anfrage. Aus dem Ministerium in Düsseldorf hieß es, es werde weiterhin geprüft, ob das Solinger Modell rechtlichen Vorgaben entspreche und es mit Blick auf das Infektionsgeschehen an den Schulen der Stadt angemessen sei.

Von dpa