Erster Castor-Transport seit neun Jahren in Deutschland

Die Bundespolizei habe alle möglichen Fahrstrecken des Zuges gesichert, sagte ein Sprecher. Auch Hubschrauber würden eingesetzt. Zuletzt waren im November 2011 Castoren aus La Hague in das Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen gebracht worden. Die Zugfahrt zog sich damals fünf Tage hin, weil Gleise blockiert wurden.

Die aktuelle Ladung war am Montagmorgen mit einem Spezialschiff aus Großbritannien im niedersächsischen Hafen Nordenham an der Weser angekommen. Der Atommüll aus deutschen Kernkraftwerken war in der britischen Wiederaufbearbeitungsanlage Sellafield bearbeitet worden.

Zur Abfahrt des Zuges machten weder die Transportfirma GNS noch die massiv vertretene Polizei Angaben. Das Umladen der Container vom Schiff auf die bereitgestellten Waggons sollte aber noch bis zum Dienstag dauern.

Atomkraftgegner kritisieren den Transport des immer noch strahlenden Materials. Unter anderem am Hauptbahnhof Münster riefen sie am Montagabend zu einer «Castor-Mahnwache» auf.