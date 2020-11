Metro öffnet die Großmärkte in NRW für alle Verbraucher

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Handelskonzern Metro öffnet angesichts der Entwicklung in der Corona-Pandemie im November die 18 Großmarkte in Nordrhein-Westfalen wieder für alle Verbraucher. Die Regelung gelte von diesem Dienstag an und sei vorerst bis zum 30. Oktober befristet, teilte der Konzern am Montag mit. Normalerweise können in den Metro-Großmärkten nur Gewerbetreibende mit Metro-Kundenkarte einkaufen.

Von dpa