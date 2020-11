Mann stirbt nach Explosion in Wuppertal

Wuppertal (dpa) - Einen Tag nach der heftigen Explosion in einem Wuppertaler Mehrfamilienhaus ist ein schwer verletzter Mann gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache der Detonation dauerten weiter an, berichtete die Polizei am Montag. Ein Hubschrauber hatte den 39-Jährigen in eine Spezialklinik gebracht. Er hatte großflächige Brandwunden erlitten. Als Nachbarn ihn fanden, brannte seine Kleidung - mit ihren Jacken erstickten sie die Flammen.

Von dpa