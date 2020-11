Serbe soll Frau getötet haben: Auslieferung zuvor misslang

Hagen (dpa/lnw) - Ein Serbe, dessen Auslieferung Anfang Juni scheiterte, soll wenige Tage nach seiner Entlassung seine Lebensgefährtin in Hagen getötet haben. Das geht aus dem Bericht von NRW-Justizminister Peter Biesenbach mit dem Titel «Tötungsdelikt in Hagen - Versäumnisse der Justizbehörden?» für eine Sitzung des Rechtsausschusses im Landtag am Donnerstag hervor. Danach war der Mann am 24. April in seiner Wohnung in Hagen festgenommen worden, ein Abgleich seiner Fingerabdrücke ergab, dass gegen ihn in Serbien seit Ende 2018 Haftbefehl bestand.

Von dpa