Donezk-Trainer Luis Castro: «Wir haben sie gut studiert»

Kiew (dpa) - Trainer Luis Castro von Schachtjor Donezk erwartet ein sehr offensives Team von Borussia Mönchengladbach im nächsten Champions-League-Heimspiel. «Es wird ein großes Spiel gegen einen komplizierten Gegner. Sie werden für Gefahr in unserem Strafraum sorgen. Borussia hat am Wochenende mit Leipzig eine gute Mannschaft besiegt. Ich erwarte einen kompetenten und starken Gegner, den wir gut studiert haben», sagte der Chefcoach von Schachtjor Donezk vor der Partie gegen den Bundesliga-Fünften am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN).

Von dpa