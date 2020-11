Duisburg (dpa) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im dritten Quartal beim operativen Ergebnis ein deutliches Plus erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg gegenüber dem Vorjahreswert von 26 Millionen auf 40 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mitteilte.

Von dpa