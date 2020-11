Maskenverweigerer bekommt fünf Anzeigen

Münster/Paderborn (dpa/lnw) - Ein Maskenverweigerer hat sich an einem einzigen Tag fünf Anzeigen eingehandelt. Wie die Bundespolizeidirektion Münster am Dienstag berichtete, war der Mann im Hauptbahnhof Paderborn am vergangenen Freitag gleich dreimal ohne Mund-Nasen-Bedeckung aufgefallen. Der 22-Jährige habe angegeben, keinen Ausweis zu besitzen und auch keine Personalien genannt, heißt es im Polizeibericht. Stattdessen habe der Mann aus Nigeria lautstark beklagt, er werde nur aufgrund seiner Hautfarbe kontrolliert und die eingesetzten Bundespolizisten seien Rassisten.

Von dpa