Langenfeld (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat in Langenfeld südlich von Düsseldorf beim Rückwärtsfahren eine Mauer durchbrochen. Der 80-Jährige sei mit seinem Wagen aus einer Tiefgarage herausgefahren und mit großer Wucht gegen die Mauer geprallt, berichtete die Polizei am Dienstag in Mettmann.

Von dpa