Tote Frau bei Brand in Büren gefunden

Köln (dpa/lnw) - Einsatzkräfte haben beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Büren (Kreis Paderborn) eine tote Frau entdeckt. Dabei handele es sich um eine 74 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Einsatzkräfte waren am Vormittag wegen des Feuers in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgerückt. Die Brand- und die Todesursache waren zunächst unklar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort nach den Löscharbeiten.

Von dpa