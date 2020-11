60-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Mettmann (dpa/lnw) - Ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Mettmann mit einem Pkw zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 38-Jährige Autofahrer habe ersten Ermittlungen zufolge aufgrund der Vorfahrtsregelung zunächst angehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach eigenen Angaben habe er beim Anfahren den E-Bike-Fahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß am Dienstagabend stürzte der 60-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei schwer.

