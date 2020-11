Jan Böhmermanns Social-Media-Kanäle wieder online

Köln (dpa) - Satiriker Jan Böhmermann (39) ist wieder über seine alten Social-Media-Kanäle erreichbar. Am Mittwoch waren die Accounts des Moderators bei Twitter, Instagram und Facebook online. Wann genau sie zurück ans Netz gegangen waren, blieb zunächst unklar. Böhmermann äußerte sich dazu allerdings in einer neuen Folge seines Podcasts «Fest & Flauschig» (Spotify) mit Olli Schulz. «Ich bin wieder in allen sozialen Kanälen», verkündete der Satiriker dort. «Viele Leute haben sich erschrocken, warum ich weg bin.»

Von dpa