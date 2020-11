Arbeitsgruppe für Neustart des Kulturbetriebs

NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) hatte sich in einer Videokonferenz mit Vertretern der Szene getroffen. Dabei ging es um mittel- bis langfristige Szenarien für Kunst und Kultur während der Pandemie. Die Ministerin lobte die bisherigen Maßnahmen der Branche. «Wenn alle gesellschaftlichen Bereiche in den vergangenen Monaten so verantwortungsvoll und solidarisch gehandelt hätten wie die Kultur, wären wir heute in einer anderen Situation», sagte sie. Kaum eine Branche sei so schwer von den erneuten Schließungen getroffen wie die Kultur.