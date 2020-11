Dortmund (dpa/lnw) - Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 41-jährigen Mannes in Dortmund beginnt heute der Prozess. Ein 39 Jahre alter Bekannter des Opfers muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Dortmunder Schwurgericht verantworten. Er soll dem 41-Jährigen im Mai nachts vor dessen Haustür aufgelauert und ihn dann sofort geschlagen und getreten haben. Das kleinwüchsige Opfer erstickte noch am Tatort an seinem eigenen Blut. Der Bruder des Getöteten hatte nach der Tat über mehrere sozialen Medien einen Zeugenaufruf gestartet. Danach hatte sich der 39-Jährige im Beisein seines Anwalts bei der Polizei gestellt.