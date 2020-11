Tödliche Messerstiche in Hiddenhausen: Urteil erwartet

Bielefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 32-Jährigen im Mai 2019 in Hiddenhausen bei Bielefeld will das Landgericht heute ein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein Brüderpaar (32 und 34 Jahre alt) wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Das Opfer war im Mai 2019 mit 25 Messerstichen im Körper an einer Straßenkreuzung in Hiddenhausen verblutet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um einen Racheakt des Türken und des Deutsch-Türken gehandelt hat. So soll das spätere Opfer dem jüngeren der beiden Angeklagten mit einem Quarzhandschuh das Nasenbein gebrochen haben. Wer das Messer geführt haben soll, konnte im Prozess nicht geklärt werden. Während die Staatsanwaltschaft Freiheitsstrafen von 10 Jahren beziehungsweise 9 Jahren und 6 Monaten gefordert hat, hat die Verteidigung auf Freispruch ihrer Mandanten plädiert.

Von dpa