Petah Tikva (dpa/lnw) - Bayer Leverkusen steht zum Hinrunden-Ende in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League unter Zugzwang. Vor dem Spiel heute in Israel bei Hapoel Be'er Sheva haben alle vier Teams in der Gruppe C drei Punkte. Leverkusen hatte beim 6:2 gegen OGC Nizza zwar einen Traumstart erwischt, verlor aber in der Vorwoche mit 0:1 bei Slavia Prag. Die Niederlage in Tschechien war für Bayer aber die einzige in bisher neun Pflichtspielen. Trainer Peter Bosz könnte angesichts des engen Spielplans wieder rotieren. Das Spiel in Petah Tikva ist für Bayer das erste Pflichtspiel auf israelischem Boden.