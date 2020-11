18 Bahnhöfe in NRW werden verschönert

Düsseldorf (dpa/lnw) - An insgesamt 18 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen beginnen in den nächsten Tagen Renovierungsarbeiten. Sie werden aus dem Konjunkturpaket des Bundes für Handwerksbetriebe finanziert. So werden im Recklinghäuser Hauptbahnhof neue Bodenfliesen im Empfangsgebäude verlegt, in Siegen wird das Dach des Hauptbahnhofs erneuert. An vielen weiteren Bahnhöfen wie in Grevenbroich und Wesel gebe es frische Farbe an Decken und Wänden, teilte die Bahn mit.

Von dpa