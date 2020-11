Mehr als 5000 neue Corona-Infektionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist erneut deutlich gestiegen. Landesweit gab es bis Donnerstag (Stand 00:00 Uhr) 153 763 durch Labore bestätigte Fälle, teilte das Landeszentrum für Gesundheit am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Das war eine Zunahme von 5067 positiv Getesteten gegenüber dem Mittwoch. Der Wert der Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 168,3 (plus 1).

Von dpa