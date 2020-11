Wolken im Norden, Sonne im Süden: Erneut Frost in der Nacht

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Nebel kommt die Sonne: Vor allem die Menschen im Süden von Nordrhein-Westfalen können sich am Donnerstag auf heiteres bis sonniges Wetter freuen. Zudem sei es überwiegend trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Vormittag sei es besonders im Sauerland und Münsterland noch sehr neblig. Das löse sich im Tagesverlauf allerdings auf und die Sonne komme zum Vorschein. Im Norden könnten allerdings Wolken aufziehen und es falle vereinzelt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen etwa neun bis zwölf Grad.