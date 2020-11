Michael Wendler will Telegram-Kanal einstellen

Köln (dpa) - Schlagersänger Michael Wendler (48, «Egal») will seinen Kanal auf dem umstrittenen Messengerdienst Telegram einstellen. In dem Channel, den der Musiker einst unter anderem über seinen Instagram-Account beworben hatte, erschien am Mittwochabend eine Nachricht, in Großbuchstaben war dort zu lesen: «Ich werde heute meine Telegram Seite einstellen! Dankeschön für jeden einzelnen, der zu mir gestanden hat!!!». Zudem hieß es: «Ich habe gesagt, was wichtig war und getan, was ich konnte.» Unterzeichnet war die Nachricht mit «Michael Wendler».

Von dpa