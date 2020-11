Uniklinik nimmt vorerst nur Notfallpatienten stationär auf

Die Regelung, dass vorerst nur noch Notfallpatienten stationär aufgenommen werden, gelte seit Donnerstag zunächst bis Sonntag. Die Ambulanzen und der Geburtsbereich seien nicht betroffen. Patienten, die in den kommenden Tagen einen Termin für die stationäre Aufnahme vereinbart haben, werden gebeten, sich mit ihrer jeweiligen Klinik innerhalb des Universitätsklinikums telefonisch in Verbindung zu setzen. Wie viele Patienten betroffen sind und wie viele Operationen ausfallen, dazu machte der Sprecher keine Angaben. Normalerweise finden an der Uniklinik 70 bis 120 Operationen pro Tag statt.

Am Universitätsklinikum Düsseldorf werden jährlich mehr als 50 000 Patienten stationär versorgt. Gemessen an der Bettenzahl ist es einem Ranking zufolge das siebtgrößte Klinikum in Nordrhein-Westfalen.