Betrüger täuschen Seniorin

Hürth (dpa/lnw) - Trickbetrüger haben einer 92 Jahre alten Frau in Hürth bei Köln Gold im Wert von mehr als 100 000 Euro gestohlen. Die Frau habe einen Anruf von einer weinenden Frau bekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als sie gefragt habe, ob da ihre Schwiegertochter spreche, habe die Anruferin dies bejaht. Sie habe einen Autounfall gehabt und brauche dringend Geld, um für den Schaden aufzukommen, erzählte die Anruferin den Angaben nach. Die 92-Jährige habe daraufhin am Mittwoch Gold von ihrer Bank abgehoben und es einem fremden Mann gegeben. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Von dpa