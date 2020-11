Fußball: Verwirrung um Corona-Tests

Köln (dpa) - Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln herrschte einen Tag vor dem Ligaspiel bei Werder Bremen Verwirrung um «unklare» Corona-Befunde. In der um mehr als eine Stunde verschobenen Video-Pressekonferenz am Donnerstag mühte sich Kölns Geschäftsführer Horst Heldt vergeblich, für letzte Klarheit in Bezug auf die Ergebnisse der Corona-Testungen zu sorgen, die die Kölner in der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht hatten vornehmen lassen.

Von dpa