Marburger Bund: Vorziehen der Zulagen für Pflegekräfte

Düsseldorf (dpa) - Angesichts der rapide steigenden Zahl an Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern hat der Ärzteverband Marburger Bund NRW/Rheinland-Pfalz gefordert, den Pflegekräften die vereinbarten Zulagen schon eher auszuzahlen. Diese «überfällige finanzielle Wertschätzung» müsse vorgezogen werden, erklärte der Landesvorsitzende Hans-Albert Gehle am Donnerstag. «Wenn die Zulagen erst nach dem 1. März 2021 ausgezahlt werden, kommen sie zu spät.» Vielmehr sollten sie ab sofort gezahlt werden.

Von dpa