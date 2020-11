Polizei sucht «gestohlenes» Auto: Abgeschleppt vom Nachbarn

Köln (dpa/lnw) - Kuriose Auflösung einer Fahndung der Kölner Polizei: Die Behörde hatte am Donnerstag nach Zeugen für den vermeintlichen Diebstahl einer historischen Citroën «Ente» gesucht. Die Auflösung kam vermutlich schneller als die Ermittler erwarteten: Ein Anwohner hatte «aus zivilrechtlichen Gründen einen privaten Abschleppdienst mit dem Abtransport des geparkten Fahrzeuges beauftragt», so die Polizei in einer neuen Mitteilung nur zwei Stunden später. Die Zeugensuche sei «damit hinfällig».

Von dpa