Paderborn sagt Testspiel gegen Bielefeld ab

Paderborn (dpa/lnw) - Aus Belastungsgründen hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn das für den 12. November geplante Testspiel der ostwestfälischen Nachbarn gegen Bundesligist Arminia Bielefeld abgesagt. «Wir haben nach der kommenden Länderspielpause bis Weihnachten kein freies Wochenende mehr, daher wollen wir den Jungs jetzt noch mal eine längere Pause gönnen», sagte Paderborn-Trainer Steffen Baumgart dem «Westfalen-Blatt». Er will seinen Spielern nun nach dem Liga-Spiel in Darmstadt am Sonntag bis Freitag eine Art Kurzurlaub gewähren. «Ich hoffe, mein Trainerkollege Uwe Neuhaus ist jetzt nicht sauer auf mich, aber unsere Belastung ist hoch», sagte Baumgart.

Von dpa