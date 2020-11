Überraschter Täter in Dülmen

Dülmen -

Ein ertappter Dieb hat einem Mann einen Werkzeugkoffer ins Gesicht geworfen. Das 46-jährige Opfer habe in Dülmen (Kreis Coesfeld) ein Trio dabei überrascht, als es in der Nacht zu Freitag gerade in sein Firmenfahrzeug einbrach, berichtete die Polizei.