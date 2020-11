Viel Sonnenschein in NRW: Sonntag Wolken und Regen möglich

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Freitag und Samstag über überwiegend sonniges Wetter freuen. Nach der Auflösung lokaler Nebelfelder am Morgen komme vor allem im Süden die Sonne zum Vorschein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Lediglich im Norden sei es am Freitag zunächst dicht bewölkt. Im Tagesverlauf lockere es aber auf und es sei auch dort teils sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht auf Samstag sei es gering bewölkt oder klar. Es könne erneut Nebel aufkommen und auch Frost sowie Glätte seien möglich.

Von dpa