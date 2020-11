Matthäus wünscht sich gegen Bayern Mut von BVB-Coach Favre

München (dpa) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wünscht sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) diesmal eine mutige Aufstellung von BVB-Trainer Lucien Favre. «Wenn Favre seinen Bayern-Fluch endlich beenden will, muss er offensiv spielen», sagte der Sky-Experte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: «Ich wünsche mir, dass er diesmal Spieler wie Jadon Sancho nicht erst in der zweiten Halbzeit bringt. Solche Spieler dürfen in einem solchen Spiel einfach nicht auf der Bank sitzen.»

Von dpa