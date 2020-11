Boxweltmeister Charr spendet 200 000 Masken

Hamburg (dpa) - Boxweltmeister Mahmoud Charr spendet der Stadt Köln 200 000 Mund-Nase-Masken. Das teilte das Boxunternehmen des Hamburger Promoters Erol Ceylan am Freitag mit. Ceylan beteiligt sich an der Aktion ebenso wie Charrs Berater Marco Schmidt. «Wir möchten unsere Unterstützung zur Eindämmung der Pandemie leisten. Das Erste, was dazu gehört, sind funktionierende Masken», sagte Schmidt.

Von dpa