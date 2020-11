Maskenpflicht in Düsseldorf: Gericht will Montag entscheiden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Verwaltungsgericht will am Montag über die generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum in Düsseldorf entscheiden. Das sagte eine Sprecherin am Freitag. Bis zum Nachmittag lagen sechs Eilanträge gegen die Regelung vor.